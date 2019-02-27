修訂《逃犯條例》 可防疑犯藏身香港

港府近日擬修訂《逃犯條例》，以一次性「個案移交」安排引渡疑犯，律政司司長鄭若驊昨表示建議仍在諮詢階段，又指今次是修例現時法律的漏洞，防止疑犯於香港逗留，讓「公義和法治得以彰顯」。



台灣陸委會提及不接受以一個中國為前提作交涉，問及有否向台灣了解其看法，鄭若驊未有回應。被問及是現時民望最低的司長，鄭若驊表示亦有注意其民望情況，「一直繼續以謙卑和專業態度迎接新挑戰，做好我的工作。」



行會成員湯家驊昨出席港台節目時稱，表示移交逃犯不涉政治性質，修例原意是處理嚴重罪案，又指《逃犯條例》自殖民地時代至今已有相當全面保障，他批評民主派將有關修例說成港府方便中央逼害政治犯，他怒稱這是「指鹿為馬」、「說三道四」。



