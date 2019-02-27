修訂《逃犯條例》 可防疑犯藏身香港

台灣陸委會提及不接受以一個中國為前提作交涉，問及有否向台灣了解其看法，鄭若驊未有回應。被問及是現時民望最低的司長，鄭若驊表示亦有注意其民望情況，「一直繼續以謙卑和專業態度迎接新挑戰，做好我的工作。」
行會成員湯家驊昨出席港台節目時稱，表示移交逃犯不涉政治性質，修例原意是處理嚴重罪案，又指《逃犯條例》自殖民地時代至今已有相當全面保障，他批評民主派將有關修例說成港府方便中央逼害政治犯，他怒稱這是「指鹿為馬」、「說三道四」。
西營盤周一晚揭發三屍倫常慘案，一對夫婦疑炒燶股票欠債，餵七歲兒子服藥後，一同在住所內燒炭，同歸於盡。男死者生前曾在社交網站facebook發文，透露經濟出問題：「很累很累，可以點……係咪到此為止。」鄰...
2019-02-27
美國八個月五度派軍艦駛經台灣海峽，前日(二十五日)美國再派出兩艘美國軍艦經過台灣海峽。美國指此舉是「證明了美國對自由開放的印度太平洋的承諾」，而中方則指堅決反對。 美國兩艘軍艦分別為史塔森號飛彈驅逐艦（USS Stethem DDG-63）和補給艦凱薩查維斯號（USNS Cesar Chavez），美國海軍太平洋艦隊已經證實相關消息。 發言人指這些軍艦通過台灣海峽，證明了美國對自由開放的印度太平洋的承諾，而美國海軍將會繼續在國際法允許的航行。而今次是美國八個月來第五度次派軍艦駛經台灣海峽。台灣國防部指，美國軍艦符合國際法在公海自由航行，沒有異樣，昨晨已駛離。 而中國外交部發...
2019-02-27
經過兩天半長達四千多公里的火車長征，北韓最高領導人金正恩乘坐的專列於昨日早上駛進越南，抵諒山省同登鎮火車站。金正恩精神飽滿，笑容燦爛，下車時向在場等候的群眾揮手致意。另一邊廂，美國總統特朗普亦已出發，...
2019-02-27
位於跑馬地的黃泥涌道，有多個單幢物業，其中今次為大家介紹的翠景樓，樓齡逾50年，單位數量不多，市場現正放售的一個單位，實用面積925方呎，廳內以白色與木色為主調，配合流線型的佈置，簡單而大方。 ...
2019-02-27
內地A股狂升後出現獲利盤，昨天滬深兩大指數回吐0.67%及0.5%，惟成交繼續強勁，連續兩日破萬億元（人民幣，下同），分析指A股仍有上升動力。內地媒體報道，近日券商開戶人數急增，同時，2015年股災元...
2019-02-27
曾被視為明日之星的迪路菲奧近年發展未如人意，不過此子今季在屈福特終於熬出頭，上仗更收錄個人首個英超帽子戲法。該隊有這名西班牙翼鋒領銜鋒線，再挾各戰線三連勝強勢，今晚聯賽快車可望作客令近況平平的利物浦失分，取讓球主客和受讓兩球「客勝」。 （Now623台周四凌晨4:00直播） 迪路菲奧在巴塞隆拿出道，一度被外界予以厚望，可是未能在這支西甲班霸打出頭，之後轉投愛華頓、西維爾和AC米蘭，發展都未如理想。直到今季此子被屈福特領隊查維加西亞重用，英超十七次正選攻入六球，包括上輪作客卡迪夫城首次在英超連中三元，助球隊大勝5:1。他豪言︰「今季我的狀態一直處於顛峰，相信入球會接踵...
2019-02-27
本地3月藝術氣氛熾熱，H Queen's也乘勢帶來新搞作，推出場域特定的公共藝術體驗《出。略》，善用大廈內的大堂、樓梯間等不同空間展示藝術，驚喜連連！文：Nancy圖：黃頌偉、陳鐵剛、H Q...
2019-02-27
鍾欣潼（阿嬌）、陳嘉寶和陳瀅等昨日齊出席一公開活動，阿嬌直認本來答應跟容祖兒和蔡卓妍（阿Sa）兩個好姊妹，齊去日本北海道滑雪旅行，但最終她為遷就老公賴弘國時間而「放飛機」。不過，覓到如意郎君的阿嬌，自...
2019-02-27
如非忍不住，多數市民會對公廁敬而遠之，寧願找商場廁所解決三急；對旅客來說，眼見香港市容先進，會驚訝公廁藏污納垢，不堪入目。改革公廁，不能再等，否則不利民生，也有損害香港國際形象。 民建聯公佈全港十大公廁黑點，多在人流量高的旺區，內裏衞生惡劣，陣陣臭味、地板濕漉漉、坐廁不潔、垃圾桶滿瀉、廁紙和洗手液不足，而廁格損壞又不維修。如此差勁，成因不外乎硬件設備差和管理不善，雖是老生常談，但多年來未見政府決心整頓。 臭味驅之不散，甚至傳到廁外，令人生厭，與通風系統不靈有關。地板長期一灘水，是清洗不勤，風乾設施落後。至於廁紙、洗手液欠奉，反映外判清潔公司的服務水平，遠低於合理期望。 改革...
2019-02-27
田泰安去季五十二W排第三，但今季只跑了四十九個回合，成績已勝上季，並已追平個人的季度最佳成績。今晚谷戰，他獲多位倉主支持騎足八場，大有本錢刷新個人紀錄，之後續創新高。 今晚田泰安的八匹座騎來自...
2019-02-27