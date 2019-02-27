  • 2019年2月27日 星期三
  • 19º
  • 85%
熱門： 葉德嫻西營盤罷駛海膽卡介苗

日報新聞 > 港聞

警搗毒工場檢值3.8億可卡因

2019-02-27 列印
■總督察林思儀（右）表示，行動中拘捕三名年齡介乎三十三至四十二歲的本地男子。
Previous Next

　　新界北刑事總部早前接到線報，經調查後，探員周一晚九時許掩至上水古洞金錢南路一屋苑單位，在一部貨車及一個單位內搜出共三百五十四公斤可卡因及兩公斤霹靂可卡因，估計市值約三點八億元，相信破獲近三年以來最大宗的可卡因製毒工場。

　　新界北總區重案組第一隊總督察林思儀表示，行動中拘捕三名年齡介乎三十三至四十二歲本地男子，分別報稱為司機及搬運工人。他們在上址租用一個約七百方呎單位用作製毒，並租用貨車運送毒品。

　　三人被扣留調查，警方追查毒品來源及去向，並調查是否有涉案人士在逃。

拘三人檢製毒工具

　　另外，警方亦在現場搜出大批製毒工具，包括工業用風乾機、梳打粉、膠袋及電子磅等。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd