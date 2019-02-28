﻿財爺：去年盈餘大減 低糖預算案甜甜哋派428億

財政司司長陳茂波昨天發表《財政預算案》，俗稱「派糖」的利民紓困措施，包括減薪俸稅、利得稅、寬免四季差餉、綜援等受助者出「雙糧」、長者醫療券加碼、增加學童津貼和免文憑試考費共七粒糖，相比去年較為細粒，給市民「減甜」的感覺。綜觀之，一次性紓困措施開支達四百二十八億元，比上次派五百二十四億元為少。一八年度盈餘大減，財爺今年繼續派糖，佔盈餘逾七成比例比去年高。



陳茂波第三份《財政預算案》以「撐企業、保就業、穩經濟、利民生」為主題，受外圍經濟環境轉差影響，地價和印花稅收入較預期少八十一億元，故上年度收入修訂預算為五千九百六十四億元，利得稅薪俸稅收入則較預算多一百六十一億元。開支方面，修訂預算為五千三百七十七億，預計盈餘為五百八十七億元，財政儲備為一萬一千六百一十六億元。



地價及印花稅減81億



去年度盈餘跌至五百多億，令新年度派糖亦減甜，一次性紓困措施開支由去年度五百二十四億減至新年度的四百二十八億，包括七項利民紓困措施：寬減薪俸稅及利得稅七成五，上限二萬元，比去年上限三萬元低；寬免企業商業登記費；免差餉四季，每季上限一千五百元；綜援、低收入在職家庭津貼、長生津等出「雙糧」；基層學生獲津貼二千五百；中學文憑試學校考生免考試費和長者醫療劵額外派一千元。



以派糖佔盈餘比率計，前年度盈餘達一千四百億元，去年度派糖五百二十四億元，約佔盈餘約四成；到去年度盈餘跌至五百八十七億元，陳茂波把其中四百三十八億元用於新年度派糖，派糖佔盈餘七成，規模明顯大增。他說：「本年度財政盈餘較少，但用了盈餘約七成多『派糖』，對比過去只有三四成算多。」



在記者會上被問到未來是否會繼續「減甜」，陳茂波直言：「不知道，要視乎當年的財政狀況、經濟狀況及盈餘狀況。」他預測未來盈餘或不似以前豐厚，本港是開放型經濟，受外圍影響，他不想猜測未來派糖。不過，他說：「讓我們努力發展經濟，這是一切的基礎。」