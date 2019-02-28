﻿中產三口家 退款比去年少萬四

中產之聲主席李子榮（圖）計算過今年《預算案》派出的糖，估計其家庭可獲退回二萬六千元。李子榮已婚，太太為家庭主婦，女兒已成年。他指去年度《預算案》派糖較多，令他退回四萬元，但今年派糖較少，比去年少得一萬四千元。



李子榮表示，上年《預算案》有退稅兼差餉寬免，又有擴展闊稅階等措施，他認為：「上年（《預算案》）對中產合理一點。」他覺得今年《預算案》的力度不足：「相信中產會不收貨。」



王女士與就讀小六兒子以及六十二歲的母親同住，三人居於天水圍公屋，須領取家庭綜援，每月約八千元。她指有時入不敷支，要向朋友借錢。「政府指的是雙糧，實際為標準金額的雙糧，不包括每月補助金。」但「雙糧」對日常生活有小小幫助。她透露，兒子所得的二千五百元學生津貼會用於上畫畫班，減輕上興趣班的支出。她又對沒有公屋免租以及電費減免感失望。



