﻿陳茂波：提升港競爭力減負擔 薪俸稅寬減七成半 退稅上限兩萬元

《財政預算案》寬減上年度七成五的薪俸稅及利得稅，退稅上限同為二萬元，有關扣減會於上年度的最終應繳稅款反映。財政司司長陳茂波表示，政府財政穩健，造就空間和實力推出稅務措施，一方面提升香港競爭力，另一方面減輕納稅人的稅務負擔，特別是中小企和中產人士。



考慮到政府的財政狀況，《預算案》提出一系列利民紓困措施，寬減上年度七成五薪俸稅和個人入息課稅，上限為二萬元，有關扣減會於上年度的最終應繳稅款反映，庫房收入會減少一百七十億元，全港一百九十一萬名納稅人受惠。以應評稅入息二十萬元或以下為例，平均寬減稅款為五百五十元；評稅入息由二十萬零一元至三十萬，平均寬減二千五百四十元稅款；應評稅入息九十萬元及以上，平均寬減稅款一萬九千七百八十元。



利得稅同獲寬減



上年度利得稅同樣獲寬減七成五，上限為二萬元，全港十四點五萬名納稅人受惠，政府收入會減少十九億元。以應評稅利潤十萬或以下，平均寬減稅款為二千九百四十元；應評稅利潤十萬零一元至二十萬，平均寬減稅款為一萬二千二百二十元；應評稅入息九十萬元及以上，平均寬減稅款二萬元。



陳茂波表示，過去數年香港經濟表現強勁，政府財政穩健，有空間和實力推出稅務措施，一方面提升香港的競爭力，另一方面減輕納稅人的稅務負擔，特別是中小企和中產人士。面對香港經濟正朝向多元發展，政府會繼續策略性地運用稅務措施，提升香港競爭力及確保稅收穩定。



陳茂波指出，自擔任財政司司長以來，不斷在結構上改善打工仔的稅務負擔，例如擴闊稅階及調整免稅額等，不認同向中產「開刀」的說法。