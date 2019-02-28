﻿議員憂買貴貨恐涉利益輸送 200億購60物業 供130項安老日託設施

《財政預算案》公佈撥款二百億， 用作購置六十個物業，以提供逾一百三十項社福設施，包括日間幼兒中心、長者鄰舍中心等。有議員促請政府交代如何置業，以避免有利益輸送之嫌。



財政司司長陳茂波表示，在增加社福設施時，面對場地不足問題，尤其是人口稠密地區，但這些地區對社福服務需求又特別殷切，故撥款二百億元購置六十個物業，以提供逾一百三十項社福設施，包括日間幼兒中心、長者鄰舍中心、校前康復服務等，預計約八萬六千人受惠。



消息人士指，直接買樓比較快提供服務，同時又透露所購買的物業只提供日間服務，不會興建院舍。



這項重要財政的轉變，由於事前沒公開諮詢民意，引起質疑，會否有人「托價」，令政府要「買貴貨」，或有機會涉及利益輸送。公民黨黨魁楊岳橋表示：「你現在這樣開口，是等人『托價』！」亦有議員希望政府交代詳情，勞工界工聯會議員陸頌雄質問，「六十多個物業究竟在哪裡？究竟是私人物業，有沒有一些是包含在領展當中？買物業時如何避免予人官商勾結，甚至利益輸送的情況」？



兩年提供額外500安老宿位



另外，新財政年度對安老新措施經常開支，約十三億六千萬元，當中包括未來兩年額外提供超過五百個安老宿位，以及三百個資助長者日間護理服務名額。而剛推出為期四年的試驗計劃，為私營安老院舍約四萬五千名院友，提供包括社工及物理治療師等外展服務。目前亦提供外展醫生到診服務。



而新年度對提升康復服務的經常開支約二億九千萬元，每年惠及約九千人。當中新措施包括增加八百三十五個康復服務名額，以及購買三百個私營殘疾人士院舍宿位；逐步增加五間殘疾人士地區支援中心及兩間自閉症人士支援中心的，社工及治療師人手。



陳茂波又表示，會透過獎券基金撥款約二億元， 推行為期四年的先導計劃，為社署資助機構營辦的約一千三百五十個服務單位，提供無線上網服務，從而提升安老及康復服務。