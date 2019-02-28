﻿今年料推15幅地 公私營共提供1.55萬單位

增地建屋是政府重中之重的民生政策。《財政預算案》公佈，新年度賣地計劃共推出十五幅住宅用地，連同公私營建屋項目，一共提供一萬五千五百個單位。財政司司長陳茂波重申不會減辣，以免發出錯誤訊息。



發展局局長將於今天公佈新年度賣地計劃詳情。陳茂波指出，共有十五幅住宅用地，當中七幅為新增地，預計可以供興建八千八百多個單位，加上鐵路物業發展、市建局、私人發展和重建項目，預計全年潛在土地供應可供興建約一萬五千五百個單位。



政府亦致力增加商業樓面面積，新年度賣地計劃將包括七幅商業用地，預計可提供約八十一萬四千六百平方米樓面面積，當中包括最多約二千九百個酒店房間的樓面面積。七幅商業用地包括高鐵西九龍站上蓋，該用地可提供約二十九萬四千平方米樓面面積，為近年政府推售的最大型商業用地。未來幾年，政府將陸續推售包括位於啟德發展區、中環新海濱、加路連山道及金鐘廊等多幅商業用地。



盡快研究交椅洲建人工島



除繼續改劃用地、增加發展密度外，政府會全力推展多個新發展區項目，包括古洞北／粉嶺北和洪水橋新發展區，盡快展開收地清拆，讓項目動工。同時，元朗南發展的法定規劃程序亦會在今年啓動。上述三個項目，連同正在填海的東涌新市鎮擴展區，會由二零二三年起分階段提供約二十一萬個房屋單位。



長遠土地發展方面，政府全盤接納土地供應專責小組的建議，推動八個土地供應選項，當中「明日大嶼」是一個宏大的願景，政府會分階段推展相關項目。就首階段在交椅洲附近興建面積約一千公頃人工島，政府會盡快展開研究。至於近岸填海的研究，涵蓋龍鼓灘、欣澳及小蠔灣。又會就屯門沿海地帶進行規劃研究，包括考慮龍鼓灘及內河碼頭的土地用途。



樓市方面，陳茂波指住宅成交量和價格雖於去年下半年回軟，但仍與市民的負擔能力脫節。政府現階段無意撤銷任何需求管理措施。他說：「未係時候減辣，按揭成數不會放寬，不想發出錯誤訊息，令市場誤解。」