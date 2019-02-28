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﻿美股中段跌147點

2019-02-28 列印
　　美國周三股市中段下跌，杜指報二五九○九點，跌一百四十七點；納指則報七五○三點，跌四十六點。滙控美國預託證券價格見六十四點五六港元，升零點四六港元；騰訊則見三百四十零六港元，升零點四港元。紐約期金報每盎司一千三百二十四點九美元，跌三點六美元；紐約期油則報每桶五十七點二六美元，升一點七六美元。
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