﻿撥七億元增醫護薪酬添人手 百億穩定基金應不時之需

一場冬季流感，醫管局前線醫護工作壓力爆煲，怨聲四起。《財政預算案》作出回應，額外提供逾七億元經常資助，供醫管局增加前線醫護人員的薪金福利以及增加人手。政府又預留一百億元作為公營醫療撥款穩定基金，用作突發情況的額外開支。醫管局主席梁智仁表示歡迎，認為新資源有助提升醫護人員士氣。



有見前線醫護人員面對工作繁重，陳茂波早前要求醫管局提出對策，以提高士氣，挽留人才。因應醫管局的具體建議，政府額外提供超過七億元經常資助，供醫管局推行四個措施：一、上調醫生當值津貼、醫護人員特別酬金計劃津貼及病房支援人員薪酬；二、增加資深護師職位，以加強病房夜間服務；三、增加專職醫療人員職位，以改善晉升前景；四、增撥資源，繼續推行特別退休後重聘計劃。



50億元增添設備



醫管局平均每年投放約十億元，更新或添置醫療設備。政府將額外預留五十億元，推動醫管局加快這方面的工作，提升醫療質素及效率，除用於一般醫療設備，也包括引進尖端醫療儀器供治療癌症及其他專科疾病，以及提供相關培訓。



考慮到公營醫療的重要性，政府會預留一百億元作為公營醫療撥款穩定基金，若醫管局面對突發情況而需額外開支，也可應不時之需。陳茂波表示，醫管局是公營醫療系統的前線機構，須採取及時有效的措施，應對流感高峰及其他可能出現的公共衞生挑戰，政府會在資源上全力支持其工作。



醫管局主席梁智仁表示歡迎，指增加新年度醫管局的經常撥款五十三億元至六百八十八億元，較本年度增加超過百分之八。對於七億元用作挽留人手，他認為可提升前線員工士氣及挽留人才。