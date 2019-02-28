  • 2019年2月28日 星期四
  • 22º
  • 87%
熱門： 退稅預算案陳茂波西營盤北海道

日報新聞 > 港聞

﻿首批綠色債券 政府籌備發行

2019-02-28 列印
■政府推動綠色金融發展，籌備發行首批政府綠色債券。圖為早前金管局綠色債券市場發布會。
Previous Next

　　為進一步提升金融服務業的整體競爭力 ，政府致力推動綠色金融發展，正籌備發行首批政府綠色債券，並推動業界在企業管治和營運中有效地採納綠色元素。

　　另外，政府決定向財務匯報局提供的種子資金規模將增至四億元，年初強化上市實體核數師規管制度的獨立性，撥款協助該局過渡至新制度，並寬免新制度實施後首兩年的徵費。

　　至於資產及財富管理業，政府正研究為私募基金建立有限合夥制度，同時研究引入具競爭力的稅務配套安排，以吸引私募基金在本港成立及營運，目標為業界提供更多基金結構選擇。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd