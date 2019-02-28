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﻿馮國經等商界領袖為「未來基金」建言

2019-02-28 列印
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　　陳茂波昨在《預算案》中宣佈邀請幾位財經界及商界領袖就未來基金的投資策略和組合提供意見。馮國經（見圖）獲邀領導小組，成員包括劉遵義、王冬勝及金管局總裁陳德霖。

　　陳茂波期待收到由上述資深領袖組成的小組對未來基金的投資策略和組合，以及如何作更多元化投資所提出的意見及建議。當局的目標是在爭取較高回報的同時，鞏固香港作為金融、商貿和創科中心的地位，長遠提升香港的生產力和競爭力。

　　未來基金屬財政儲備的一部份，基金於二○一六年成立，目的是透過長線投資，以期爭取更高回報。
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