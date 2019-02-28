﻿年撥6900萬助離異家庭 設五中心增一站式支援

離婚率上升，單親家庭急需支援。《財政預算案》公佈，由新年度起每年額外經常撥款六千九百萬元，以設立五間中心，增加對離異家庭的支援。政府又增撥約一億五千六百萬元，改善日間及留宿幼兒中心的人手比例。中學將實行「一校兩社工」，每年涉開支約三億一千萬元。



財政司司長陳茂波表示，為加強對離異家庭及其子女的支援，政府會在新年度起，設立五間由非政府機構營辦的中心，提供一站式共享親職支援服務，並加強社署人手，涉及每年額外經常撥款約六千九百萬元。



幼兒服務方面，新年度起增加一億五千六百萬元撥款，改善日間及留宿幼兒中心合資格幼兒工作員的人手比例，並加強培訓，提升服務質數，紓緩家長經濟壓力。當局會分階段在北區、觀塘、沙田、葵青及元朗增加合共約四百個資助獨立幼兒中心名額，為三歲以下幼兒提供長時間全日制照顧服務。



政府亦增撥資源，增加鄰里支援幼兒照顧計劃下的專業及支援人員人數，以加強社區保母的訓練，提高社區保母的服務獎勵金。政府並重整現時互助幼兒中心的服務，增加駐中心社工及支援人員的人數，每年涉五千二百萬元額外經常撥款。



中學實行「一校兩社工」



為了及早識別及支援有福利需要的學前兒童及家庭，會透過獎券基金撥款約九億九千萬元，推出為期三年的先導計劃，分階段為資助幼兒中心、幼稚園及幼稚園暨幼兒中心合共約十五萬名兒童及其家庭提供社工服務。首階段本月已經開始。



由新年度起，全港四百六十多間中學實行「一校兩社工」，並增加督導人手，每年涉經常開支約三億一千萬元。社企方面，會增撥一億五千萬元支持夥伴倡自強社區協作計劃持續營運，繼續推動社企發展。