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兩年完成三智慧城市項目

2019-02-28 列印
　　《財政預算案》指出，政府正籌備三項智慧城市基礎建設項目，已投放超過九億元，在未來兩年完成，當中包括為本港居民提供數碼個人身份、安裝多功能智慧燈柱，以及提升政府雲端服務和設立大數據分析平台。今年四月會成立創新實驗室，引入資訊科技改善公共服務，推動公私營合作，為初創企業和中小企創造商機。另外，政府亦聯同創科局，推動建立空間數據共享平台，預計二○二二年年底前全面投入服務，會分階段推出高質素的全港三維數碼地圖。

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