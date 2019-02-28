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增運動員獎學金鼓勵雙軌發展

2019-02-28 列印
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　　香港精英運動員在國際比賽上屢創佳績，財政司司長陳茂波決定在《財政預算案》投放更多資源，支持運動員為港爭光。港府向香港運動員基金注資二億五千萬元，增加獎學金，用以支援運動員體學雙軌發展，並增加全職運動員退役時可獲得的現金獎勵。

　　對於康文署現正全面檢討體育資助計劃，陳茂波表示，在有結果前會增撥二千五百萬元經常撥款及為期兩年、每年約一千七百萬元的額外津貼，提高對六十個體育總會的資助，以應付參與海外比賽等其他支出。

　　此外，預算案亦會一次性地提供一千五百萬元資助金，用於職員培訓、進修或購置器材等。換言之，未來兩年增撥予體育總會的資源合共約一億元。而檢討完成並有具體建議時，則會按需要提供資源配合。他深信香港運動員會繼續發光發亮。

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