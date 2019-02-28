﻿數碼港擴建吸科技公司 160億提升大學科研力

全球各地展開一場激烈的創新科技競賽，香港不能落後於人。《財政預算案》向數碼港撥款五十五億元擴建，以吸納科技公司和初創企業進駐。另外預留一百六十億元專款，供資助大學增建或翻新校舍設施，提升科研設備。



預算案預留五十五億元用以發展數碼港第五期，以吸納科技公司和初創企業進駐。項目預計可提供約六萬六千平方米樓面面積，包括辦公室、共用工作間等設施，預計最快於二○二四年竣工。



大學方面，政府預留一百六十億元專款，供資助大學增建或翻新校舍設施，特別是添置科研設備如實驗室，讓大學生及科研人員可在最佳環境下進行教學及研究活動。另外，提高研究員的每月津貼額，持有學士學位的研究員每月津貼由一萬六千元提高至一萬八千元，而持有碩士學位的研究員則由一萬九千元提高至二萬一千元。研究員計劃及博士專才庫的資助期上限，亦由兩年延長至三年。



數碼港斥55億擴建 2024年完成



中學方面，將動用五億元，在未來三個學年推動「中學IT創新實驗室」計劃，向每所資助中學提供一百萬元，讓學校購置所需的資訊科技設備和專業服務，以及舉辦相關的課外活動，加深同學對人工智能、區塊鏈等認識。



支援初創企業方面，大學科技初創企業資助計劃資助額加碼，把大學每所的資助上限，由現時每年四百萬元提高至八百萬元，進一步培育大學初創企業。



另外，政府向創新及科技基金注資二十億元推行再工業化資助計劃，在工業邨興建先進製造業所需的專項設施，以配合更多生產商在香港從事生產。



