﻿增撥六億翻新240公廁 二億設基金加強護樹

近年樹木管理備受關注，《財政預算案》建議投放二億元設立城市林務發展基金，以推出多項新措施，加強妥善護養樹木工作。另外，預算案增撥逾六億元，讓食環署分階段翻新轄下二百四十個公廁。



政府投放二億元設立城市林務發展基金，以推出多項新措施，包括鼓勵學生修讀樹藝課程，以及推展樹藝及園藝業學徒計劃，為新入職人士提供更多實習培訓機會，配合政府將於年底推出的樹藝及園藝業《能力標準說明》，為日後引入樹木管理人員註冊制度鋪路。



政府會舉辦國際城市林務研討會，與鄰近地區交流，提升本港業界專業知識和作業水平，亦會與地區團體合作加強公眾教育及推廣等，為市民提供更多栽種和護養樹木的資訊。



議員建議維修工作外判



至於翻新公廁方面，預算案將增撥資源，讓食物環境衞生署未來五年，分階段翻新其管理的約二百四十所公廁，改善通風等設備，提高公廁的清潔衞生水平。立法會議員鄭泳舜指出，公廁主要由食環署管理，維修卻由建築署負責，在部門未能有效協調下，令公廁設施須用上月時間才獲修理，直言情況極不理想。他建議設立公廁設施損毀維修的服務承諾，並研究將維修工作外判，亦解決建築署維修緩慢的問題。



他續指，期望署方完善公廁管理制度，包括引入人流監察器系統等智能科技，以獲取公廁使用量等不涉及個人私隱的資訊，從而改善服務。民建聯建議，所有公廁均設駐場清潔員、吹風機、全面安裝智能感應水龍頭及沖水系統，以及研究應用各類新式的空氣淨化系統等。



