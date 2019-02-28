  • 2019年2月28日 星期四
  • 22º
  • 87%
熱門： 退稅預算案陳茂波西營盤北海道

日報新聞 > 港聞

維港兩岸將增建海濱長廊

2019-02-28 列印
Previous Next

　　《財政預算案》預留六十億元優化海濱，發展新海濱長廊及休憩空間，以及改善海濱設施。政府計劃把維港的海濱長廊由目前約二十公里，約於十年內增加至三十四公里，並在維港兩岸提供三十五公頃休憩用地。

　　有政府消息人士稱，東區走廊下行人板道將率先展開工程，局方已就項目發展諮詢區議會及海濱事務委員會轄下一個小組的意見，並獲得支持，即將進行詳細設計工作，料最快二○二一年底動工，爭取二○二五至二六年完工。

東廊下行人道料2021動工

　　有報道指，六十億元的撥款發展中有九個項目，包括北角海濱、東區走廊下行人板道、啟德跑道公園海濱等。據悉，優化海濱發展項目集觀光、休閒於一身。其中，灣仔北項目市民可進行水上活動，如游泳、划艇等。東岸公園主題區則可以有親近水的活動，以及欣賞日落。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd