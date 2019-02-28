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1.76億籌辦世界級演藝騷

2019-02-28 列印
　　財爺挺藝術文化活動，在《財政預算案中》增撥一億七千六百萬元，讓康文署未來五年舉辦大型世界級表演藝術節目，並在各區轉播部份大型表演，以豐富市民的藝術文化生活，並鞏固香港國際文化大都會的地位。

　　政府亦在新年度向不同藝團、香港藝術發展局和香港藝術節協會增撥五千四百萬元，改善員工待遇、鼓勵藝術創作、增加對外文化交流活動等。另外，為保存電影孤本，政府撥款二千萬元將電影菲林數碼化。

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