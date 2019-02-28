  • 2019年2月28日 星期四
  • 22º
  • 87%
熱門： 退稅預算案陳茂波西營盤北海道

日報新聞 > 港聞

疑因欠債十多萬　夫婦燒炭亡

2019-02-28 列印
　　元朗一對中年夫婦，疑因欠債在家中燒炭輕生。昨晨十時許，壽富街六十號一大廈保安員巡邏時，發現其中一單位傳出異味，而居住單位一對夫婦多日不見出現，恐有意外報警。警員及消防員趕至破門進入單位，發現一對男女倒臥單位牀上，救護員證實兩人已死亡，毋須送院。

　　警員在兩死者伏屍旁邊發現曾盛燒炭器皿，初步檢驗相信兩死者分別為五十四歲姓沈男戶主及其五十六歲姓鄭妻子，屍體已腐爛發臭，相信已死去一至兩星期。

  調查後得悉夫婦欠下十多萬元債項，不排除兩人因財困燒炭輕生，案件無可疑，遂將屍體舁送殮房，待法醫官稍後剖屍確定死因。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd