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﻿涉掘礦機詐騙 「幣少爺」被捕

2019-03-01 列印
■外號「幣少爺」的黃鉦傑昨日被捕，他被押返辦公室協助探員蒐證。
「幣少爺」黃鉦傑
■「幣少爺」早前涉及深水埗當街撒錢案，他昨午到警署報到時被商業罪案調查科探員拘捕。資料圖片
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        涉及深水埗當街撒錢案，經常博出位的「幣少爺」黃鉦傑今次認真弊傢伙！他昨午就撒錢一事到警署報到時，遭在場等候的商業罪案調查科探員拘捕，指其經營的虛擬貨幣挖礦機公司涉騙取至少十八名市民共二百六十萬元，押他往其公司，再拘捕一名職員，通宵扣查兩人。

　　「幣少爺」近年在fb開設專頁宣傳投資威水史，又上載跑車及勞力士名錶的照片炫富，懷疑藉此誘使市民購買其虛擬貨幣「掘礦機」。他月前高調開班推銷礦機，一堂課便錄得二十萬元收入，其後有市民購買礦機後懷疑被騙，多名苦主欲退機但不果，部份苦主更報警求助。

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