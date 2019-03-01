﻿港鐵扶手電梯「彈刀」 繁忙時間割傷九乘客

港鐵牛頭角站一條扶手電梯發生罕見意外，昨晨上班繁忙時間，忽然有不鏽鋼片「彈出」，九名乘客腳部中招被割傷，事發時約有四十人使用電梯，幸好前面的傷者迅速走開，後來者亦及時閃避，未有釀成人踩人慘劇。



港鐵牛頭角站共設三條扶手電梯，案發時其中一條維修暫停，另兩條分別為上下行來往月台及地面大堂，肇事為一條近E1出口，由月台往大堂的下行扶手電梯。港鐵車務營運總管鄭群興表示，昨晨約九時，一條由月台往大堂的扶手電梯，近地下大堂右側旁板有一支俗稱「收口條」的部件突然伸出，觸及電梯上乘客的腳部，九人腳部受傷，車站職員即時煞停電梯。



警員封鎖現場調查



有受傷乘客稱，約四十名乘客乘搭該電梯，突然聽到近地面處有乘客尖叫，情況一度混亂。其後發現近右邊梯級位彎位旁板有一條金屬片如「彈弓刀」彈出，並割傷乘客腳部，站於較後的乘客紛紛走到左邊躲避，幸沒有人倒地，否則恐發生人疊人和人踩人，後果不堪設想。



警方及救護員到場，證實有三男六女乘客受傷，年齡介乎二十四歲至五十八歲，現場遺下不少染血的紙巾，三輛救護車趕到，將各傷者送院，經治療後，各人無大礙出院。



意外發生後，職員封鎖肇事扶手電梯，並用布遮蓋出事位置。警員到場調查，發現出事位置一條長約十五厘米的不鏽鋼片損毀彈出，該位置有一個螺絲位，調查後認為事件無可疑，列有人意外受傷處理。



港鐵職員事後安排職員到醫院探望傷者，表達慰問。港鐵車務營運總管鄭群興表示，前晚收車後，有承辦商為涉事電梯進行過維修工序，但不涉有部件凸出的位置。



港鐵將檢查同類電梯



港鐵職員昨晨開站前，亦檢查過電梯正常運作，無發現任何部件伸出。他稱，涉事位置屬閉路電視覆蓋範圍，港鐵將與承辦商安排檢查其他同類電梯，調查事故原因，盡量避免同類事故再發生。