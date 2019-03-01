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﻿固定螺絲亦彈出或涉維修不當

2019-03-01 列印
■技工到場檢查出事電梯。
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　　牛頭角釀成九人受傷扶手梯意外，香港電梯業總工會理事長謝景華稱事件罕見，他親自到場視察後，認為事主有兩個可能性。謝稱，意外中彈出的「收邊口」不鏽鋼片，有螺絲鑲固，意外後卻連螺絲一起彈出，有機會是工程人員維修檢查後未有修好邊鑲固；亦有可能是乘客攜帶堅硬物件，碰到近梯級邊，令收邊口受撞擊彈出。

堅硬物件碰撞亦可肇禍

　　港鐵發言人稱，港鐵經常在各車站及大堂廣播，呼籲乘客攜帶嬰兒車、手推車及大型物件，要乘搭升降機，以免發生意外。大律師陸偉雄表示，若今次意外是保養不善引致，即使是承辦商員工失誤，傷者也可以向港鐵追討賠償。

　　這宗罕見意外發生之後，有市民表示仍對港鐵有信心，日後仍會使用扶手電梯上落月台及大堂。但有市民則稱擔心，希望港鐵加強定期維修，以保安全。
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