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﻿美股中段跌31點

2019-03-01 列印
　　美國周四股市繼續下挫，杜指中段報二五九五三點，跌三十一點；納指則報七五三五點，跌十九點。滙控美國預託證券價格見六十四點五四港元，升零點三九港元；騰訊則見三百三十七點二二港元，升一點四二港元。紐約期金報每盎司一千三百一十六點四美元，跌四點八美元；紐約期油則報每桶五十七點一四美元，升零點二美元。
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