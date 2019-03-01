﻿警凍結500萬資產 「幣少爺」通宵扣查

涉嫌去年底在深水埗撒錢被捕的「幣少爺」黃鉦傑，昨午往警署報到時，疑另捲入出售虛擬貨幣挖礦機行騙，涉及金額約二百六十萬元，遭在場等候的商業罪案調查科探員拘捕，其後被押回荃灣寫字樓搜查，再拘捕一名職員，持搜查令探員則到其西貢寓所及多處地點調查，檢獲大量文件及凍結五百萬資產，行動至凌晨仍未結束，「幣少爺」則會接受通宵扣查。



被捕的二十五歲「幣少爺」黃鉦傑，以及其姓莫職員（二十歲）兩人同涉及串謀詐騙，遭警方通宵扣查。



據警方商業罪案調查科總督察何銳娟稱，警方昨晚較早時間拘捕兩名男子，他們涉嫌去年四月至八月期間，透過安排投資講座及利用社交媒體宣傳，作出一些虛假稱聲，去推銷一個虛擬貨幣的挖礦機，誘使受害人去購買挖礦機。兩名被捕人士分別是有關公司的負責人及骨幹成員。



警搜查寓所及辦公室



自去年十二月，警方共收到十八名巿民就案件報案，他們為十六男二女，年齡由二十四歲至五十五歲，涉及被騙總金額為二百六十萬元，其中一名損失最多的受害人，金額為一百一十萬元。



警方除拘捕兩人外，亦搜查多個地點，包括被捕人的寓所及辦公室，檢取大量文件、電腦及現金，實際數量仍有待點算。除此之外，警方亦凍結相關人士大約五百萬元資產，警方的調查行動仍然進行，不排除稍後時間會有更多人被捕。



何銳娟續稱，有關公司一七年開設，並高調進行投資虛擬貨幣宣傳，不排除已有其他受害人，警方亦就有關公司的其他業務進行調查，如牽涉罪案，會作出跟進。



何銳娟亦提醒巿民，巿面上有很多投資產品，巿民在選擇時，一定要了解有關產品的性質、風險及有關公司的背景，不要輕信一些可以在短時間內獲得高回報的宣傳手法，以免墮入騙局，如果有懷疑的應徵詢專業人士的意見，最後巿民懷疑自己受騙，可致電警方反詐騙協調熱線求助查詢。