﻿拒全撤銷制裁北韓﻿﻿ 特金會不歡而散﻿

全球觸目的美朝特金會，未能達成任何協議，特朗普與金正恩原訂共晉午宴安排亦取消，雙方返回各自酒店。其後特朗普舉行記者會，透露金正恩要求美方全面取消對朝制裁，但他表示會繼續但不會加強。



特朗普和金正恩昨天在越南當地時間上午九時在河內舉行會談，開始前一同讓各地記者拍照。兩人分坐圓桌兩邊，表情從容，金正恩不時展現笑容。特朗普表示，前天晚餐和金正恩有非常好的對話；金正恩稱，會盡力讓會談有好結果，又指很多人見到他們兩人坐在一起，感覺似在看一部「奇幻電影」（Fantasy Movie）。特朗普則指對話一定能成功，形容兩人關係強大，雙方一定要有正確協議。



兩人單獨會面近半小時後，一同在酒店內後院散步。有人影到金正恩妹妹金與正一直在不遠處觀望。兩人期間停下，和美國國務卿蓬佩奧、北韓勞動黨中央副委員長兼統戰部長金英哲交流，四人面露笑容。



其後美朝舉行擴大會議，金英哲和蓬佩奧都有加入。金正恩表示，歡迎美國到北韓設立聯絡辦公室，他指如果朝鮮沒準備推行無核化，自己就不會來到越南。不過在擴大會議後，雙方沒有如期一同吃午飯，各自返回酒店。



北韓拒全面撤核



其後特朗普召開記者會，透露雙方未能達成協議，是他決定將峰會結束。他指，金正恩要求美國全面取消對北韓制裁，美國表示會繼續，但不會加強。據悉，北韓在會上立拒全面撤核。特朗普相信，金正恩承諾不再有核導彈試驗，重申昨天並不是一個合適的時間簽訂協議，但形容雙方對話非常有效率，兩國關係良好，未來會議將會繼續。



