﻿一月私樓售價回升﻿ ﻿租金受壓連跌﻿三月

差餉物業估價署公佈，今年一月份私人住宅售價指數報三百五十九點五，較去年十二月指數三百五十九點二，按月回升百分之零點零八，是連跌五個月後的第一次回升，對比去年同期，亦高約百分之零點三。不過，雖然樓價指數輕微上升，惟租金仍然受壓，差估署最新數據顯示，今年一月租金指數仍錄跌幅，連跌三個月，指數報一百九十二點三，按月下跌百分之零點六七。



差餉物業估價署最新數據顯示，今年一月私人住宅售價指數，以單位面積劃分，各類單位樓價指數均上升，當中以面積一千七百七十二呎或以上的豪宅升幅最高，最新報三百一十三點七，較一月上升百分之一點四五，其次面積一千零七十六至一千七百二十一方呎的大單位，最新報三百一十三，較上月的三百零九，上升百分之一點二九，至於面積四百三十一呎以下的細戶，其樓價指數報三百九十八點二，較一月的三百九十八，上升百分之零點零五。



輕微上升0.08%



不過，雖然樓價指數輕微上升，惟租金仍然受壓，差估署最新數據顯示，今年一月租金指數仍錄跌幅，連跌三個月，報一百九十二點三，按月下跌百分之零點六七。



若以面積劃分，中小型單位租金下跌，而大單位及豪宅租金仍錄升幅，其中面積四百三十一至七百五十二方呎的中小型單位，最新報一百九十點二，較一月的一百九十二點二，下跌百分之一點零四，而面積七百五十三至一千零七十五方呎的中大型單位，租金指數為一百六十五點一，較一月的一百六十六點八，下跌百分之一點零二。



另外，面積一千零七十六至一千七百二十一方呎的大單位，租金指數為一百五十九點九，較一月的一百五十九點六，上升百分之零點一九，面積一千七百二十一方呎或以上的豪宅，最新報一百四十九點九，較一月的一百四十八點七，上升百分之零點八。



