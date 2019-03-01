﻿居屋樓王﻿﻿半小時售出﻿

按市值五二折發售的首批居屋昨首日揀樓，「樓王」長沙灣凱樂苑海景單位半小時即售出，除了中籤者要爭揀樓外，各大銀行亦派出逾百名職員在房委會樂富中心門口「搶客」，掀起一輪按揭戰，期間更走進中心搶客，被房委會職員請離場。



按市值五二折發售的四千四百三十一伙居屋，包括啟德啟朗苑、長沙灣凱樂苑、東涌裕泰苑昨首日揀樓。收到房屋委員會通知揀樓的逾百名中籤者，昨日分四個時段來到樂富香港房屋委員會客務中心，再按抽籤號碼結果依次序揀樓。不過準買家未揀樓，各大銀行已派出逾百名職員在樂富中心門口準備「搶客」，掀起一輪按揭戰，期間有銀行職員更一度進入中心，被職員請離場。



公屋戶：如中六合彩



有中心職員透露：「從未試過咁墟冚，（銀行職員）仲多過來揀樓嘅人！」部份銀行職員更穿上寫有「按揭專家」的紅色外衣以作招徠。



首批揀樓的李小姐一家三口現居公屋單位，她表示：「每兩年就要接受資產檢查一次，分分鐘被人趕走，始終買樓最實際，計過計要五二折才有能力負擔，好開心呀、現在等如中了六合彩。」又有中籤者表示揀樓時心情緊張至手震。



特首林鄭月娥去年六月宣佈修改沿用多年的資助房屋定價機制，今期三個居屋屋苑由以往市價七折減至五二折推售，售價約一百一十八萬至四百六十八萬元。三個屋苑共提供四千四百三十一個單位，實用面積介乎二百七十八至六百三十一平方呎。早前破紀錄收到二十七萬二千份申請，超額六十倍。其中凱樂苑中的一幢共八百二十四個單位已取得入伙紙，中籤者可即買即住。



