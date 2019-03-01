﻿《預算案》僅47.1分﻿ ﻿財爺民望新低﻿

財政司司長陳茂波在《財政預算案》動用七成盈餘派糖，較去年明顯「減甜」，市民不收貨。港大民意研究顯示，預算案整體評分為四十七點一分，而陳茂波的個人支持度創他上任以來新低，得分為四十點五分。陳茂波昨天面對市民叫他考慮不同退稅方式，並沒接納，昨並呼籲大家「睇餸食飯」，若要加大派糖力度，可能會出現赤字。



陳茂波前日宣讀《預算案》，昨早出席電台聯播節目，回答市民質詢。《預算案》明顯「減甜」，陳茂波被市民問到會否派四千元「補甜」，他稱已將盈餘七成回饋市民，「都放了一定心力」，因此暫時看不到派錢的需要。據港大民意研究計劃就《財政預算案》進行即時民調，《預算案》整體評分為四十七點一分，是○八年增設評分選項後最低分，陳茂波的個人支持度創他上任的新低，得分為四十點五分。



陳稱：「希望大家見到，如加大這方面力度，令赤字更大，這亦不是社會想見。」又指如不將房屋儲備金回撥到財政儲備，新一年度將會是赤字預算。亦有聽眾追問何不推出「N無津貼」，他指曾諮詢勞福局，因在職家庭津貼及交通津貼已惠及六萬個家庭，故毋須推行。



有聽眾稱每月入息二點八萬元，不合資格申請公屋，亦不能負擔買樓，租屋佔了人工的一半，問陳茂波可會將租金納入稅項？陳指曾認真考慮租金扣稅，惟政府內部認為非合適時間。另有市民致電表示，八十年代之前出生的家庭有多名子女，兄弟姊妹都會照顧父母，但每年要討論誰申請父母免稅額。陳指行政上只可由一名子女申請，要自行協議，供養父母免稅金額不少，若每名子女均可申請，開支大，比較難。



此外，陳茂波又出席立法會財務委員會。民建聯議員梁志祥要求政府每人派二千元，認為應不會帶來太大問題。工聯會議員郭偉強指政府提高長者申綜援合資格年齡，向六十至六十四歲長者補回就業支援補助金，但就不能再受惠於綜援「出雙糧」，做法不近人情。



