﻿「炒場黨」偽造身份證﻿ ﻿五倍價﻿轉租賺百萬

一個使用假身份證在網上申訂康文署草地足球場的非法集團被警方搗破，警方月前接獲康文署報案調查，發現集團成員成功訂場後，再以二至五倍訂場價錢轉售場紙圖利，半年多內獲利約一百萬元。人員日前採取拘捕行動，拘捕四名涉案男女。



警方表示，在一月下旬接獲康文署報案，指懷疑有人涉嫌濫用「康體通網上預訂服務」系統，並且利用懷疑偽造香港身份證登記三百三十四個康體通用戶帳戶，由一八年六月起利用該批帳戶，登記抽籤租用康文署轄下的草地足球場。



警方網絡安全及科技罪案調查科接手調查後，得悉該集團詐騙手法，是以組織業餘七人足球比賽為名，收集參賽隊伍球員的個人資料及身份證副本，並且收取每隊每年二千八百元至一萬零五百元的報名費，然後在康文署轄下的草地足球場比賽。該業餘聯賽的主辦者會利用收集得來的個人資料及身份證副本，或使用一些虛構資料，大量製造假身份證登記成為康體通用戶，以增加成功租用球場的機會。



擁逾三百戶口 增訂場機會



當詐騙集團成功抽籤租用草地足球場，成員會於租用設施當日以懷疑偽造身份證到球場簽到，或於網上以高價出租足球場，價錢比正常租訂費用高出二至五倍。人員鎖定舉辦該項業餘聯賽的負責人及職員，上月二十六日展開一項代號「高崖」行動打擊，搜查全港多處地點，拘捕三男一女本地人，年齡介乎二十三至四十三歲，涉嫌串謀詐騙及使用虛假文書。行動中，人員檢獲一百二十四張懷疑偽造身份證，同時檢獲一部相信用作印製偽造身份證的打印機及一百七十張白色膠片，當中四十八張帶有晶片，相信用於製作偽造香港身份證等。警方初步調查相信，該集團去年六月至今，以上述手法轉售租用足球場，獲利約一百萬元。



