引導小孩自殘 港媽驚恐 ﻿恐怖女孩Momo﻿﻿再現YouTube﻿

恐怖女孩Momo事隔一年再現YouTube，今次更是突然出現在一些小朋友喜歡的卡通之中，利用心理術引導小朋友做一些自殘行為。事件已經引來外國網民的熱烈討論，而香港的各大媽媽群組亦收到消息。



恐怖女孩Momo長相駭人，頭髮稀少，面容慘白，眼球突出，笑容角度詭異，有網民發現其實該畫像來自東京銀座的香草畫廊的一個雕像，而該畫廊向來收藏一些風格古怪的作品。去年七月，「Momo挑戰」曾經令一名十二歲的女童自殺，引來國際關注。和去年的「藍鯨」挑戰相似，都是透過一些任務引導參與者自殘，甚至自殺。



事隔一年Momo再度出現，不同於早前透過鼓勵撥打WhatsApp電話和陌生人互動，而是出現在YouTube兒童觀看的卡通之中。有外國傳媒報道，甚至連最近大熱的「粉紅豬仔」Peppa Pig，和深受兒童歡迎的Elsa公主都中招。如果家長讓兒童觀看Youtube卡通片時，打開了自動播放下一條影片的功能，兒童就有機會在家長不知情的情況下接觸到。



據悉，Momo會在影片中突然出現，然後說一些恐嚇說話，引導小朋友去做一些危險的行為，例如打開家中的烤爐、自行找藥食等。和「藍鯨」相似，都是要求參與者保密，威脅兒童若不跟從，就會危害身邊的朋友和家人，更揚言Momo會來找他。現時中招的大部份為英語和俄語的卡通片。英國有網民表示其兒子在被Momo嚇到大哭，而她出盡其力安慰兒子時發現，兒子已經隱藏他發現Momo的事一段時間。



香港的各大媽媽群組早前都收到相關信息，幾乎所有媽媽在網上討論區都表示覺得可怕。有家長表示已經用方法令自己知道小朋友所觀看的影片內容，「佢哋o依家睇都係用LIVING ROOM個大TV睇，佢睇緊咩我會知」。



