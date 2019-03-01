﻿大埔現臭屁蟲蛋﻿﻿網民驚呼「咁早到」﻿

臭屁蟲提早殺到！近日有網民發現臭屁蟲及其蟲卵，並在網絡發文展示三大串、共四十二顆「提子」，並笑稱「大埔名物，迷你香印」。不少網民留言，「又嚟啦！咁快出現？」、「今年係咪早到？」



網民於社交網站發文，並上載「提子」的照片，照片所見，一串蟲卵，外形貌似提子，事主笑稱，「大埔名物，迷你香印，免費送出，有無人排？」有網民表示，臭屁蟲出沒的日子比以往早，未知跟氣候變化是否有關連，「又嚟啦！咁快出現？」「今年係咪早到？」又有網民笑言，「想排隊交收提子」。



有滅蟲專家指臭屁蟲一般會產十四粒卵，有時以為窗戶是樹葉而在那裏產卵。蟲卵被弄穿，帶臭味的汁液濺到身上，皮膚或會出現痕癢，更甚可以導致皮膚發炎。



