﻿挑戰懲教署內部裁判﻿ ﻿「花柳全」入稟追薪570元﻿

現正在石壁監獄服刑的甲級重犯、外號「花柳全」的何毓桓，昨日向懲教署追討損失的五百七十元薪金及入稟費三十元。小額錢債審裁官稱，此案表面是民事申索案，實質是挑戰懲教署內部裁判制度，遂宣告該庭沒有司法管轄權處理此案，建議他尋求司法覆核。



外號「花柳全」的甲級重犯何毓桓，去年九月入稟小額錢債審裁處，他於申索書聲稱於去年六月，被懲教職員推落樓梯後送往瑪麗醫院救治，但被反指襲擊懲教署職員，隨後被監獄內部判定罰單獨囚禁三十天，因而無法在獄中做有酬勞動，遂向懲教署追討損失了的薪金五百七十元及入稟費三十元。



小額錢債審裁官昨日指出，此案表面上是一宗民事申索案，實際是申索人挑戰懲教署對他「單獨囚禁」的決定，因此宣告該庭沒有司法管轄權處理此案，建議申索人循其他程序尋求司法覆核。



五十九歲的何毓桓，原籍廣州，小學程度，與前妻育有三名子女，早年與「賊王」季炳雄在廣州搵食，九一年他偷渡來港犯下四宗大型金行械劫案。九二年他因藏有軍火、企圖開槍殺人及行劫罪被判入獄二十五年。其瘋狂罪行成為電影《樹大招風》的原型人物。



即使身在監獄何毓桓亦繼續犯事，甚至行刺監獄一哥。○三年他以自制利器把同倉囚犯傷至下半身癱瘓，被判監八年。○四年，他趁太平紳士巡倉假借投訴的機會，先以清潔廁所的粉未撒向懲教職員雙眼，隨即以暗藏的鋒利鋁片刺向赤柱監獄總監鄭文偉的頸部，加監四年半。同年後期，他於獄中兩度自殺。○九年，他以磨尖牙刷刺傷兩名囚犯的眼部及臉部。一○年他拳打及以碎瓷片襲擊懲教人員；一六年，他以十公斤重的壓紙石襲擊兩名南亞裔囚犯頭部，被判監三年一個月。



