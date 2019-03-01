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維多利亞教育機構講座 嬰幼兒家長免費登記

2019-03-01 列印
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　　多項研究顯示，0至3歲是培育小朋友的重要階段，故孩子愈早接受優質有效的嬰幼兒教育，對其成長和學習愈有得益！著名幼兒教育機構維多利亞教育機構及Victoria Playpark，將於三月九日(星期六)舉辦「牙牙學語教學有道」家長講座，由維多利亞幼稚園中英文課程統籌代表親身分享，教導嬰幼兒兩文三語學寫聽講的有效方法，至啱0至3歲嬰幼兒家長參加。

　　《頭條日報》讀者現有機會免費登記參加，名額有限，先到先得！機會難逢，立即將姓名(須與身分證上姓名相同)、手機號碼及參加人數電郵至spenews@singtao.com登記，3月5日截止！

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