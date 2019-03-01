﻿漁署擬設升級露營場地﻿ ﻿保養有難題不被看好﻿

近年露營成風，漁護署上月提出建議，冀於本港郊野公園增設升級露營地點，讓市民「兩手揈揈」去露營。事實上，本港有類似服務多年，且以親子客、露營新手為主要客源。惟行內人均指，此類服務保養有困難，有已取消露營服務的私人農莊坦言，租用者不愛惜營地硬件，亂倒廚餘塞爆坑渠，致其月花幾萬元進行維修保養，無法盈利。



漁護署上月中展開為期三個月的郊野公園改善方案諮詢，當中提到增設升級露營地點及生態小屋。該項建議類似外國的豪華露營，提供營帳以外的配套，讓市民「兩手揈揈」入住，此概念在行內並非新鮮事。業界指，升級露營用家多為親子客、露營新手為主，雖然客源甚多，但不少行內人坦言「吃力不討好」。



私營營地批港人缺公德



有機薈低碳農莊曾提供「兩手揈揈去露營」服務，雖則需求龐大，旺季每月可租出逾百個帳篷，但該服務運作僅一年多即告終，總經理鄭偉文坦言跟港人欠缺公德心、損壞營地設施有關，「用家可能覺得夜間沒人看管，常把廚餘倒入廁所，連一顆乒乓球般大的魚蛋都直接扔，我們幾乎每個星期都要請人通渠，單是通渠都要月花三至五萬。」



鄭偉文指，升級露營的租用者多為親子客，為配合他們的需要，其農莊花費十萬元設置四間淋浴房，為使客人得到「原汁原味」的露營感覺，特別投資了近二十萬元「鋪靚草皮」，但每組親子客收入不過幾百元，維修保養成本卻跟收益看齊，「忙完一輪得個桔，不可能賺到錢。」加上其農莊出租農地予假日農夫，豈料竟有露營者偷菜，讓接到投訴的他決心放棄此項「雞肋」服務。



為提升郊野公園的康樂發展潛力，漁護署亦建議提供樹頂走廊、攀樹等樹頂歷奇活動。但樹屋田莊負責人楊先生指出，郊野公園很多樹種均不適合興建歷奇設施，加上受颱風、地理因素影響，樹頂歷奇設施易遭破壞，經常需要維修，「不是每棵樹都可興建樹屋、做樹頂走廊，而在樹上加裝『飛索』，亦會影響樹木健康。」



在港營運七個營舍的香港青年旅舍協會，其中三個營舍與郊野公園靠近，惟交通可達度低，減低露營者的入住意欲。協會總幹事李勁松相信，日後在郊野公園新增的升級露營地點，也將面對同樣問題，建議政府改善公園的交通配套，「例如在周末、公眾假期，設有穿梭小巴，方便露營人士到達營地。」



交通不便減吸引力



貝澳露營車會負責人盧小姐認同，營地位置偏遠，周末以外日子很難吸引散客，又憂慮郊野公園的設備不及私人土地完善，難以推行升級露營，「以露營車為例，供水供電等系統，涉及不少配套，亦要預留大筆資金作維修用途。」



