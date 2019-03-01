自殺督察揭監守自盜囚21月

男督察早前被發現在葵涌荔景紀律部隊宿舍自殺未遂，警方追查後揭發他二○一七年十二月至翌年六月在打鼓嶺警署內監守自盜，偷取公款逾八十六萬償還賭債，更嘗試用道具鈔取代真鈔瞞天過海。男督察昨在區域法院承認一項盜竊罪遭判囚二十一個月。



曾任警隊助理分區指揮官的四十二歲被告劉永輝目前已遭革職，與四十一歲妻子育有兩名子女，現仍欠「遮仔會」二百萬元，將申請破產。



法官判刑時透露，被告為支付醫療費用才染上賭癮和四出借錢。被告並非單次犯案，幾個月期間為了掩飾罪行曾向同僚說謊和用假鈔「頂包」失竊現金，顯然是有預謀犯案。



法官同意被告是一名優秀的警務人員，曾對社會貢獻良多，綜合所有減刑因素後判囚二十一個月。



法官最後寄語被告，入獄並非窮途末路的境地，被告仍有家人親友支持作後盾，深信被告出獄後可以繼續回饋社會。



