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海豚疑迷路 將軍澳海面游弋

2019-03-01 列印
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　　海豚竟獨自遊到將軍澳海面？有網民上載一段影片，指在將軍澳工業邨對出海面有一條海豚出現，擔心牠獨自游弋是否迷路闖進附近海域。有網民指，海豚是群體動物，不應獨自出現，擔心海豚是否迷路。

　　有網民在facebook專頁「PLAY HARD 玩硬」發文，指在將軍澳工業邨對出海面有一條海豚出現。從影片可見，該條深灰色的海豚不斷在岸邊徘徊，又不時躍出水面。網民留言：「照計海豚係群體動物，點解會孤伶伶一個？希望唔係蕩失路啦。」

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