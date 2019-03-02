吸引寬敞戶讓出單位 房協鋼鐵長者屋終身免租

房協計劃在沙田乙明邨一幅空地興建十層高的長者屋，首次以鋼鐵組裝合成方式，提供七十個單位，讓居於寬敞戶的七十歲以上長者申請調遷，以騰出現有單位再分配給有需要家庭，該長者屋終身免租，目標在二○二二年落成入伙。



房協主席陳家樂表示，選址乙明邨是由於該邨有逾二千平方米地積比未用盡，長者屋每戶建造成本為六十萬，當中會有不少長者友善設施，落成後房協會整合興建過程資料，供業界持份者參考。



房協行政總裁黃傑龍表示，以鋼鐵組裝合成方式建屋，最大好處是不用打樁，只需建造地基，可減少對居民的滋擾，預計整個項目的建造成本需要八千萬元，估計樓宇壽命達五十年。



毋須打樁 成本僅八千萬



房協現時有七百六十一個七十歲以上的長者寬敞戶，他們人均居住面積三百多方呎，即一至二人住四至五人單位，長者組合屋面積三百多方呎，可住一至二人，並有長者友善設施，地下有康樂室。乙明邨有四十個長者寬敞戶，若他們全部搬入，還有三十個單位接收其他屋邨的長者寬敞戶。



立法會議員柯創盛歡迎新計劃，讓長者有多一個選擇，但希望房協考慮將年齡門檻下降至六十歲，因為房委會一向以六十歲定為長者。在擴大合資格租戶數量下，相信有機會騰出更多的現有單位供有需要的家庭。同時，希望房委會也參考房協的「先例」，看看是否有空間及可行，在現有的屋邨也提供類似的安排。



翻查資料，測量師謝偉銓曾解釋，組合屋的好處是兼容了預製建築組件單元，以減少地盤施工時間和環境污染、標準固定尺寸，便於製造和運輸，大大節省了建築成本和時間，在英國、美國、新加坡及澳洲等已發展多年，技術非常成熟，可作長久居所。



另外，房協行政總裁黃傑龍對政府推出的二十億過渡性房屋措施表示歡迎，黃表示曾研究過十多幅土地以興建過渡性房屋，最終只有兩幅適用，都不在港島區，現階段不宜公佈地點，因為需要和其他業權人合作，涉及敏感資料。過渡性房屋將會是幾層高的組合屋，務求快建快用，最少可用到幾年。



過渡房屋選址不在港島



政府預留二百億元購買六十個非住宅物業，提供一百三十項社福設施予社會企業使用，房協稱會積極配合，目前在大角咀、深水埗和上環亦有零散商舖可以市價售予政府。



黃傑龍表示，房協有百分之九十八的商舖已租出，餘下的百分之二，並不是真正空置，只屬轉租，但大角咀、深水埗、上環仍有少量零散的商舖可以出售予政府，以往試過將零散商舖出售，不過強調會以市價出售。