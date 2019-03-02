理大暴力生衝擊教職員遭踢出校

理工大學學生林穎恒、何俊謙等人去年十月抗議校方干涉民主牆管理，到校長辦公室樓層要求對話，期間場面混亂，到場調停的暫任副校長（學生事務）沈岐平、一名保安員與林穎恒一度倒地。涉事四名學生今年初被學生紀律委員會傳召聆訊，校方昨通知裁決結果，懲處最重的護理學碩士生何俊謙，被勒令退學並終身不獲理大錄取；林穎恒亦判罰即時停學一年，未能在明年如期畢業。時任學生會外務副會長鄭悅婷、校董會本科生學生代表李傲然，分別被判六十及一百二十小時社會服務令。



三人另被控襲擊教職員



四人被指「拒絕遵守由相關人士的指令並因而影響其教學、學習、研究或處理大學行政事宜」及「進行任何有損害大學聲譽的行為」，除鄭悅婷外，三人另被控「誹謗、襲擊或毆打大學教職員」。林穎恒否認控罪，指當日沈岐平腳部受傷相信是意外造成，認為校方誇大其詞，未有聽取他們解釋。



被校方處以終止學籍「極刑」的何俊謙，活躍於社運界，是「學生獨立聯盟」成員，曾多次參與政治行動，其激進言行備受爭議。



理大以裁決涉及個人私隱為由，不回應有關個案詳情，但指按程序成立學生紀律委員會調查事件，成員包括五名教學人員和一名學生代表，經過非常詳細的調查，已作出裁決並知會四人，強調非常重視學生的行為操守，並不會容忍任何粗暴行為；以往亦有學生因違反校規或涉及違法行為，被罰停學或被終止學籍。



校方：不容任何粗暴行為



四人昨召開記者會回應，林穎恒直斥裁決結果「非常過分」，形容校方為政治目的犧牲學生，擔心成為大專學界的極壞先例，「這是製造白色恐怖，十分擔心其他學校會『有樣學樣』。」他不排除在法庭提出司法覆核，挑戰學生紀律委員會的最終決定。



何俊謙表示，由於未能完成學位，將無法獲得護士執照，但對衝突行為不感後悔，否認自己「博上位」，反指校方打壓言論自由，至於日後再度求學，抑或投身職場，他稱刻下沒有確實計畫。獲判社會服務令的李傲然，則形容判決是意料之外，認為校方懲罰過重。