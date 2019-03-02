﻿隧道費加幅不變 增設基金﻿﻿ 三隧分流議案月底再闖關﻿

運輸及房屋局局長陳帆昨日表示，準備於本月二十七日向立法會動議調整後的三隧分流無約束力議案。若方案得到落實，將會用紅隧及東隧多收的九億一千三百萬元隧道費成立「智慧交通基金」，和研究開徵擠塞徵費。若今次已調整的方案仍不獲立法會支持，政府會暫時放下，到西隧專營權屆滿時再另行處理。



調整了的方案，隧道收費和原方案一樣，即紅隧及東隧加至四十元，西隧減至五十元。陳帆解釋，之前已用不同的科學方法去評估，以上的收費水平對車流管理、交通暢順，以至解決繁忙時間的擠塞，都是最佳方案，最能善用西隧的行車量。



研究徵擠塞費



就新增兩項新措施，陳帆表示，研究開徵擠塞徵費，初步構思是不同時段不同收費，巴士等客量高的車量收費會較低。至於新增的「智慧交通基金」會用作發展香港成為智慧城市及善用科技以紓緩交通擠塞，但有關構想仍處初步階段。



陳帆透露，三隧分流獲社會大致認同，但對隧道收費水平持不同意見，他強調，中環灣仔繞道開通後，紅隧及東隧的交通負荷仍超出百分之七十七及三十八，因此必須透過調整收費去善用西隧的剩餘行車量。



陳帆不願揣測立法會投票結果，但表明如果不獲立法會通過，只能留待二○二三年八月年西隧歸還政府後再另行處理。



倘不獲通過 收回西隧才處理



被問到為何不更改收費水平，陳帆指，政府的收入從來不是考慮因素，主要從交通管理效率考慮，是按科學數據和電腦模擬推算得出的結果，是管理車流的最佳方案，若任意更改並無裨益。



政府原定一月向立法會動議三隧分流無約束力議案，惟未能獲得足夠議員支持，最終撤回議案。



