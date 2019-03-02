私家車准行大橋 赴粵工作享稅務補貼 大灣八政策便利港澳居民

特首林鄭月娥出席粵港澳大灣區建設領導小組會議後指，會議通過八項政策及措施，包括在稅務方面給予港澳人士有特別安排，分階段讓港澳私家車，經港珠澳大橋出入內地；大灣區的事業單位可公開招聘港澳居民。她認為，措施回應了香港市民早前提出的訴求，香港會有更大發展空間。



特首林鄭月娥在北京出席完粵港澳大灣區建設領導小組後表示，八項便利港澳居民的政策主要圍繞便利港澳，希望盡量鼓勵港澳居民。林鄭透露，第一項政策是確定境外居民在內地居住滿一百八十三天需要繳交全球個人所得稅的操作標準，指在中國境內逗留不足二十四小時不計算一天。



第二項是擴大境外人才所得稅補貼，該補貼現時在前海及橫琴都有推行，由當地市政府作出補貼與香港稅率的差額，相當於免徵個人所得稅，現時將會把補貼擴大至大灣區九個城市，但只適用於指定人才。第三項是廣東省的事業單位將會公開招聘港澳居民。



第四項是鼓勵港澳青年到大灣區從事高新科行業的創業，爭取在九個市尋找地方設立青年創新創業基地，期望二○二○年設立大灣區青年創新聯盟。港澳青年可以獲得廣東青年同等的政府補貼，例如創新創業補貼、租金補貼甚至直接資助。第五項是港澳高校可以參與廣東的科研計劃。第六項是港澳居民出入境便利化，更加便利港澳居民用回鄉證辦理事務。第七項是便利跨境非營運小汽車，港人可以駕車利用港珠澳大橋前往廣東，但不適用於廣東車輛前往港澳。第八項是減少粵港兩地海關貨物清關時間，將「跨境一鎖計劃」擴大至大灣區全部城市。



林鄭表示，到廣東省工作的港澳居民獲廣東省提供稅務補貼的措施，只限於高端人才，或廣東省需要的人才，而非所有到廣東省工作的港人。



