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韓正：大灣區發展描繪美好藍圖

2019-03-02 列印
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　　粵港澳大灣區建設領導小組第二次全體會議，昨午在北京人民大會堂召開，小組組長、國務院副總理韓正（見圖）主持會議。韓正表示，會議要確定今年重點工作，研究符合大灣區建設需要，滿足三地需求的政策措施。他又指，《規劃綱要》為大灣區發展描繪了美好的‌‌藍圖，但這個藍圖‌‌要實現好‌‌，任務是‌‌相當繁重‌‌而艱巨的，要更加充份地發揮粵港澳三地的優勢。

　　主管港澳事務的國務院副總理韓正表示，粵港澳大灣區發展態勢良好，以三個「前所未有」形容大灣區發展。他指，中央對大灣區發展重視程度前所未有，指國家主席習近平高度重視，並親自審議《規劃綱要》，又到廣東考察調研，以及會見港澳訪問團。

　　韓正又指三地社會的熱情亦前所未有，居民充滿期待。而特首林鄭月娥就表示，規劃綱要發表後，在本港引起廣泛討論，指不同界別反應正面，形成踴躍參與大灣區建設的良好氣氛。

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