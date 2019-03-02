﻿林建岳獲委任貿發局主席﻿ ﻿為商界進軍灣區鋪橋搭路﻿

政府昨日宣佈，麗新集團主席、工業貿易諮詢委員會委員林建岳將離任旅發局主席，由怡和控股副行政總裁彭耀佳接任，任期由今年四月一日至二二年三月三十一日，為期三年。另林建岳將接替羅康瑞，出任貿發局主席，任期由今年六月一日至二○二一年五月三十一日，為期兩年。
對於有關任命，商務及經濟發展局局長邱騰華稱有信心林建岳會帶領貿發局、全力協助企業應對多變的環球貿易環境及開拓新市場，又感謝羅康瑞在任期間，充份善用香港優勢，提升香港在內地和海外的形象，尤以推廣一帶一路最為出色。邱騰華亦盛讚彭耀佳具豐富的商業管理和公共服務經驗，是擔任旅發局主席適當人選。
候任貿發局主席林建岳則發聲明表示，自一三年出任旅遊局主席以來，得到政府、商經局邱騰華和旅發局同仁鼎力支持，對此致表示衷心感謝。林又指，面對當前複雜多變的國際商貿形勢，他上任後將全力為香港擴展商機、也為商界進軍粵港澳大灣區鋪橋搭路，積極開拓「一帶一路」沿線國家市場，為中小企提供全面營商支援，共同為香港貿易創造佳績。
彭耀佳接任旅發局主席
林建岳亦特別感謝貿發局現任主席羅康瑞所作出的貢獻，並稱候任旅發局主席彭耀佳憑其豐富商界經驗和領導才能，將帶領旅發局繼續向前推廣香港旅遊業。