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誕嬰後擅自離院 狠母失聯絡

2019-03-02 列印
　　油麻地廣華醫院發生狠母棄下剛誕生嬰兒失蹤事件，一名婦人日前在醫院誕下嬰兒後，未有通知院方及獲批准下，自行離開醫院失蹤。職員聯絡女事主不果後昨日報警求助。

　　被遺棄醫院男嬰一個月大，消息稱，一名本地女子，在廣華醫院誕下男嬰後，職員事後發現她未有通知院方悄悄離開醫院。職員曾多次按其登記地址及聯絡方法尋找，但仍無法聯絡。警方表示，昨晨十時許，接獲廣華醫院保安員報警，指一名產婦在分娩後，遺下其初生嬰兒自行離開醫院，院方連日未能聯絡上女事主及嬰兒的親友報警。案件警方列求警協助處理，暫未尋回女事主及嬰兒親友。

　　廣華醫院發言人表示，一名嬰兒在該院兒科病房住院期間，院方多日來未能聯絡其家長商討照顧事宜，昨日遂報警處理，院方會全力配合警方調查。

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