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年輕男護猝死 家中搜獲冰壺針筒

2019-03-02 列印
■猝死男護屍體舁送殮房剖屍。
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　　一名男護士，昨晨被友人發現昏迷旺角家中，報警送院後證實死亡。警員在單位調查檢獲冰壺及針筒等證物，相信案件無可疑，案件列有人暈倒送院後死亡處理，檢走證物調查及稍後剖屍確定事主死因。

　　死者姓劉，二十八歲，在瑪嘉烈醫院任職護士，居住黑布街九至二十三號一大廈單位。據悉，劉前晚相約一班友人到單位聚會。昨晨九時許，其友人已陸續離開，事主一名曾同住的姓謝男友人登門時，發現劉昏迷家中報警。警員到場調查，未發現死者身上有傷痕，但在單位搜獲冰壺、針筒及懷疑藥物，調查認為事件無可疑，死因有待剖屍化驗。



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