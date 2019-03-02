事主梁小姐稱由二○一六年開始光顧長沙灣一間美容院，去年年底美容院東主何小姐稱有朋友由外國購買透明質酸針劑，再帶回香港，可以為較熟的朋友注射，並稱可為事主於鼻及下巴注射。事主於去年十一月十二日，在美容院由何小姐母親梁女士，合共在鼻子及下巴注射一毫升透明質酸。
四日後事主鼻子部份出現腫脹情況，致電美容院反映並表示會求醫。美容院稱情況十分普遍，並配消炎藥予事主服用。翌日，梁女士找到美容院了解情況，指事主出現流膿情況因排便問題，毒素上面，並吩咐事主多吃蔬果、涼茶排毒，「屙清嘔清」就無問題。
事主見情況愈來愈嚴重，於十一月十八日自行到明愛醫院急症室求醫，並留院觀察，同時通知美容院她入院。梁女士第一時間詢問事主是否有透露美容院資訊，並指責事主不事先通知，是不尊重她們。
事主住院期間，曾被轉介到廣華醫院整形外科診所。向醫生詢問病因時，醫生指是注射時有細菌感染所致。美容院拒絕承認責任，指其餘數人皆無出現問題，一切是事主責任。事主至今面上仍留有疤痕，鼻樑位置偶爾會痛，需待透明質酸流失後才會痊瘉。
民主黨醫療政策副發言人袁海文協助事主報警，又批評現時醫療儀器規管的呈報制度不包括針劑，缺乏申訴及呈報途徑，認為衛生署忽視無牌行醫及水貨針衍生的安全問題，呼籲署方堵塞政策漏洞。