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鼻腫發炎投訴無門 水貨美容針﻿險毀容﻿

2019-03-02 列印
■事主被注射透明質酸後面部腫脹，美容院表示發炎是事主個人責任。
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　　有政黨接獲一名女子求助，指在美容院被東主游說，由美容院東主媽媽注射「水貨」美容針劑，及後面部鼻子膿脹，向美容院反映後獲美容院自配消炎藥，更表示原因是事主排便問題，毒素上面所致。事主自行求醫後，稱美容院反指責事主，並要求對外稱是在家中注射，辯稱發炎是事主個人責任，和注射無關。

　　事主梁小姐稱由二○一六年開始光顧長沙灣一間美容院，去年年底美容院東主何小姐稱有朋友由外國購買透明質酸針劑，再帶回香港，可以為較熟的朋友注射，並稱可為事主於鼻及下巴注射。事主於去年十一月十二日，在美容院由何小姐母親梁女士，合共在鼻子及下巴注射一毫升透明質酸。

　　四日後事主鼻子部份出現腫脹情況，致電美容院反映並表示會求醫。美容院稱情況十分普遍，並配消炎藥予事主服用。翌日，梁女士找到美容院了解情況，指事主出現流膿情況因排便問題，毒素上面，並吩咐事主多吃蔬果、涼茶排毒，「屙清嘔清」就無問題。

　　事主見情況愈來愈嚴重，於十一月十八日自行到明愛醫院急症室求醫，並留院觀察，同時通知美容院她入院。梁女士第一時間詢問事主是否有透露美容院資訊，並指責事主不事先通知，是不尊重她們。

　　事主住院期間，曾被轉介到廣華醫院整形外科診所。向醫生詢問病因時，醫生指是注射時有細菌感染所致。美容院拒絕承認責任，指其餘數人皆無出現問題，一切是事主責任。事主至今面上仍留有疤痕，鼻樑位置偶爾會痛，需待透明質酸流失後才會痊瘉。

　　民主黨醫療政策副發言人袁海文協助事主報警，又批評現時醫療儀器規管的呈報制度不包括針劑，缺乏申訴及呈報途徑，認為衛生署忽視無牌行醫及水貨針衍生的安全問題，呼籲署方堵塞政策漏洞。

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