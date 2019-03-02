﻿「光房」租客發展計劃﻿ 基層﻿藉天賦潛能脫貧﻿

基層苦等公屋，青年上樓困難，無力感是不少港人的共同感受。余偉業一二年成立社企「要有光」時，以為基層「有一間屋」就能發光，後來他發現，光一早就有，看不見只因對方身上那抹塵埃，「很多基層都有潛質，不是只能夠做清潔工、家務助理的低收入工作。」余偉業由「包租公」變身「星探兼教練」，發掘每一位租客的潛質，訂造發展計劃，讓他們散發自身光芒。



企業家這個身份，總是予人「賺到盡」的感覺。自言有企業家精神，愛試新事物的余偉業，一○年辭去安利香港區總經理的高薪厚職，成立社企要有光，看似違反商人無寶不落的信念，但聽過他親自解釋後，卻有一番道理，「我是很講效益的人，想用一元做到十元的事，但我想要的回報不是錢，是幫人，是價值觀的實踐。」



業主租屋，一般講求租金回報，余偉業出租的「光房」講金更講心，租金按租客負擔能力決定，「愈大間房可能愈平租，因為住大房即是家中子女多，租金負擔能力更低。」在要有光成立初期，幾乎人人聽到都潑冷水，幸好有人陪他發夢，「有位慈善家聽到我的想法後，買了一個單位給我做實驗。」這個位於藍田的三房單位，直至今日依然在余偉業手中「發光」。



為基層度身訂造生活計劃



他起初以為，基層困難源於欠一間屋，原來為基層制定生活計劃，威力比廉租屋更大。曾有一位居於觀塘區劏房的媽媽，其女兒成績之優異，連校內老師都認定她能入讀港島名校，媽媽不忍心埋沒女兒才能，於是找上要有光，期望可入住位處港島名校區的光房。余偉業看過其女兒成績表，發現所言非虛，即為兩人安排，果然女生如願考入名校。



某日光房經理與這位任職酒樓樓面的媽媽傾談，其間提起如何在事業上更上一層樓，經理分析：「你升職都已經升到頂，除非發展另一個事業。」



渴望突破的媽媽，決定試考保險代理人牌照，再兼職銷售保險，「我們見證她由開第一張單，到保險收入比酒樓薪金還要高的日子，最後她更全職做保險工作。」更令余偉業鼓舞的，這個家庭住滿光房兩年，由需輪公屋改為考慮購買居屋，經濟環境大幅改善。



至今協助逾百家庭



業主都怕「租霸」，光房租期有限，基層家庭一般入住兩年。余偉業至今協助逾百家庭，從未有人「賴死唔走」，「我們有個住劏房的個案，其小朋友是讀國際學校！原因是父親剛過身，但學校覺得他成績很好，於是免他學費雜費，讓他繼續讀書。」



余偉業的光房走到今日，是為社會補漏。樓價愈來愈貴，基層居住環境愈來愈差，樂觀的余偉業仍看到曙光，「愈來愈多人不以發達為人生目標，並尋找『搵錢』以外的需要，令我對社會的將來仍有盼望。」



