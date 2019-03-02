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26年前械劫案逃犯判囚15年

2019-03-02 列印
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　　當年涉嫌有份參與一九九三年北角英皇道械劫案的一名幕後策劃者潛逃二十四年後，去年四月向警方自首並接受審訊，陪審團周四裁定他搶劫罪成。法官昨日在高院坦言案件嚴重，匪徒曾使用槍械及手榴彈，又與警察駁火。鑑於當年同為幕後策劃者的另一匪徒李永利遭重囚十五年，法官認為本案被告須負上同一刑責，遂判囚十五年。

　　五十八歲被告葉榮發（白衣者），十年前與妻女離異後，與對方失去聯絡，惟最近一家團聚。葉於一九九四年潛逃後，隱居新界卻一直未被發現。

　　案中被告身為搶劫案中間人，在利誘下曾與其餘匪徒四度討論計劃，但堅決否認知悉討論內容和結果，案發當時葉沒有參與槍戰。

　　法官判刑時表明，不會因葉當年棄保潛逃而加或減刑。葉去年自首，揚言對回歸後較公平的司法制度感到信心才接受審訊。法官強調香港回歸前後司法制度沒有改變，更何況香港已回歸二十一年。

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