﻿迂迴派彩避執法 機舖非法開賭 積分兌錢

遊戲機中心涉非法開賭！本報記者直擊元朗一間機舖，揭發玩家打機贏積分存入積分卡，該卡表面用於儲片繼續打機，實際上店員竟公然以金錢換卡，等同非法派彩，或安排中介人買卡，以達至派彩目的。本港得悉，香港賽馬會亦安排調查人員視察各區逾五十間遊戲機中心，發現全部均涉非法賭博，有調查員目擊職員公然派發「彩金」予客人。



記者喬裝顧客巡查元朗泰衡街一間遊戲機中心，發現店內三十多部遊戲機均含賭博元素，包括釣魚機、蟲蟲樂園、老虎機及俄羅斯輪盤等。店內客人以中年以上男性為主，偶爾有青年與少女入內，眾人向職員領取積分卡，把現金放入自助兌換積分機，或將五百元鈔票交給懷疑是中介人、俗稱「兌分仔」的男子，再領取等值積分卡。插卡入遊戲機即可開始遊戲，如玩俄羅斯輪盤，可設定擬投注分數，下注大小，贏輸分數，模式與賭錢無異。



記者買了一百元積分卡，試玩釣魚機，贏了二十元積分，遂把積分卡交還職員，要求兌現，職員見記者是生客，面露疑色：「你第一次嚟玩？無得兌現！」記者兌現不成，不久目擊一名男子將積分卡交予女職員，女方隨即給予他數百元，男子高興地離去，相信他是熟客，才輕易獲職員派彩。



中介收買顧客「積分卡」



其後，記者發現有疑似中介人的南亞裔男子向客人付鈔回收取積分卡，之後將積分卡插入釣魚機，將分數「轉帳」往機內，再注入自己積分卡，迂迴曲折地完成「派彩」程序。



另一方面，賽馬會保安及誠信審查部人員去年派員往各區遊戲機中心實地調查，今年一月完成「香港遊戲機中心的非法賭博」調查報告，發現「機舖」非法賭博情況極嚴重。報告指，調查員去年二月至四月在各區共逾二百間遊戲機中心抽選五十四間（二成半），先後六次考察，發現四十九間逾一半遊戲含賭博成份，其中三十三間更所有遊戲均涉賭博元素，有關遊戲包括角子老虎機、釣魚機、賽馬及俄羅斯輪盤等。不少的遊戲機屏幕顯示是獲政府批准的非賭博遊戲，顧客插卡後，即變成賭博遊戲電子麻將，相信有人更換了遊戲機的電路底板，悄悄開賭。



馬會發現25%機舖開賭



調查人員發現，部份只供十六歲以下人士進入的遊戲機中心，竟提供不獲民政事務總署牌照事務處批准設置的賭博類遊戲，例如「野蠻叢林」老虎機，疑是通過更換電子底板的手法違例設置。雖然大部份遊戲機中心均張貼告示，指遊戲積分不可兌換現金，調查人員去年四月二十日下午二時半發現元朗一間機舖涉違法開賭，一名女職員將最少五張百元鈔票放在釣魚機上，旁邊的男顧客隨即領款離去。



報告指，打機涉非法賭博，加劇了賭博成癮和欠債等社會問題，且有關店舖普遍由黑幫經營，估計每月為組織帶來約三十萬至三百萬元不等的收益，警方雖然不時打擊，經營者卻利用「兌分仔」作中介人派彩，撇清開賭罪責。