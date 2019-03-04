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休班警鐵騎撞欄　頭部重創不治

2019-03-04 列印
　　一名男警前晚下班後，駕駛近一千CC大馬力電單車返家，途經太和路支路上斜彎位失控，重傷昏迷，送院不治，警方正深入調查。

　　消息稱，深夜十一時四十分，事主鐵騎駛經太和路支路朝吐露港公路北行，在上斜右彎突然失控，車輛搖擺往左邊，繼而狂撞左鐵欄，再衝前十多米才停下，撞擊力巨大，翻車時事主更拋離車座，倒地頭部重創。其他駛車人士經過，立即報案，由救護車送大埔那打素醫院搶救，昨凌晨零時二十八分惜告不治。

　　死者是三十三歲的黃卓華，未婚，出身於基層家庭，在美國讀大學，三年前投身警隊，任職警員，駐守過屯門區，去年中接受機動部隊訓練，預計本年八月便畢業。

　　據悉，黃持有電單車牌多年，熟悉大馬力電單車的性能。

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