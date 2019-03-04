﻿前粉嶺裁判法院活化﻿ ﻿變青協領袖學院月底開幕﻿

發展局局長黃偉綸昨日發表網誌指，去年底完成復修及活化的前粉嶺裁判法院是發展局「活化歷史建築夥伴計劃」項目之一，本月底正式開幕成香港青年協會領袖學院，他指出，學院設計了全港首條結合創新科技和文物保育的導賞路線，利用混合實境（Mixed Reality）並加入實境（Augmented Reality）科技，令參觀者可以穿越時空，了解法院昔日的面貌，並能化身偵探重返當年法院現場蒐證。



黃偉綸表示前稱新界裁判署的前粉嶺裁判法院於一九六一年啟用，是第一所在新界興建的裁判法院，主要處理新界北區的案件，自新的粉嶺法院大樓於二○○二年落成後，這所舊法院隨即關閉，隨後多次被租用作電影拍攝場地，包括十六年前拍攝的《無間道II》。



現時一號法庭已活化成數碼會議廳，添置了電子投票及即時傳譯系統，供青年人討論政策、辯論及演說訓練；二號法庭則保留昔日原貌，包括裁判官席、犯人欄、公眾席、記者席等，日後可作模擬法庭訓練之用。另外在四個拘留室中，有三個改裝成多用途活動室，餘下一間則保留原貌。



